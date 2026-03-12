الولايات المتحدة تغلق القنصلية الأمريكية في بيشاور بشكل دائم

من المقرر أن تغلق وزارة الخارجية الأمريكية القنصلية الأمريكية في مدينة بيشاور الباكستانية بشكل دائم، والتي كانت أقرب بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة إلى الحدود الأفغانية ونقطة رئيسية للعمليات واللوجستيات قبل، وأثناء، وبعد غزو أفغانستان عام 2001.

وأخطرت الوزارة الكونجرس هذا الأسبوع بنيتها إغلاق القنصلية، وقالت إن الإجراء سيوفر 5ر7 ملايين دولار سنويا، دون أن يؤثر سلبا على قدرتها على تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية في باكستان، وفق نسخة من الإخطار حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، الأربعاء.

ويأتي هذا الإجراء بعد أكثر من عام من الدراسة، منذ أن بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تقليص معظم الوكالات الاتحادية تقريبا، ولا علاقة له بالحرب مع إيران، التي أثارت احتجاجات في مدن باكستانية عدة، بما في ذلك كراتشي وبيشاور، حيث علقت القنصليتان الأمريكيتان عملياتهما مؤقتا.