ترامب عن الحرب مع إيران: متى أردتُ إنهاءها ستنتهي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا" لأنه "لم يتبقّ عمليا ما يمكن استهدافه".

وأضاف ترامب، خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: "بعض الأمور البسيطة.. متى أردتُ إنهاءها، ستنتهي".

وذكر "أكسيوس" أن ترامب أشار علنا إلى أن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، لكن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين أكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يصدر بعد أي توجيه داخلي بشأن موعد وقف القتال.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، بأن الحرب ستستمر "دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضروريا، حتى نحقق جميع الأهداف وننتصر في هذه الحملة بشكل حاسم".

وذكر ترامب لـ"أكسيوس": "الحرب تسير على ما يرام. نحن متقدمون على الجدول الزمني بكثير. لقد ألحقنا أضرارا أكبر مما كنا نتوقع، حتى خلال فترة الأسابيع الستة الأصلية".

وأوضح: "لقد كانوا يطمعون في بقية الشرق الأوسط. إنهم يدفعون ثمن 47 عاما من الموت والدمار الذي تسببوا فيه. هذا هو الجزاء. لن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة"، بحسب قوله.