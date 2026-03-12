الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع جديد في برنامج إيران النووي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ هجوم على موقع وصفه بالمركزي ضمن برنامج إيران لتطوير القدرات النووية، وذلك في إطار موجة من الضربات التي قال إنها استهدفت بنية تحتية مرتبطة بتطوير الأسلحة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه خلال الهجمات التي نُفذت مؤخرًا في طهران، شنّ سلاح الجو ضربة استهدفت موقع "تلكان" التابع للبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الهجوم تم بتوجيه استخباراتي دقيق، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأوضح البيان أن الموقع استُخدم في السنوات الأخيرة لتطوير متفجرات متقدمة وإجراء تجارب حساسة ضمن مشروع "عماد"، الذي وصفه بأنه برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية خلال العقد الأول من الألفية الثانية.

وأضاف أن الهجمات جاءت ضمن عملية عسكرية قال إنها تستهدف مراكز المعرفة والبنية التحتية المرتبطة بتطوير القدرات النووية الإيرانية، بهدف منع ما وصفه بتهديد خطير لأمن إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الموقع المستهدف كان قد تعرض لهجوم سابق في أكتوبر 2024، وأن إيران حاولت إعادة تأهيله خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى استهدافه مجددًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى منع طهران من امتلاك مكونات أساسية يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية.