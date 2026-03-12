وزير الطاقة الأمريكي: لا يمكن تنفيذ المرافقة بالسفن الحربية حاليا في مضيق هرمز

نفى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إمكانية تنفيذ المرافقة بالسفن الحربية حاليا في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية القضاء على التهديدات الإيرانية.

وقال في تصريحات لشبكة «إن بي سي» الأمريكية: «لا يمكن تنفيذ عمليات مرافقة للناقلات وسفن الشحن بالسفن الحربية حاليًا، لكن من المرجح جدا القيام بذلك بحلول نهاية الشهر».

وحذف رايت، مؤخرًا منشورًا قال فيه إن البحرية الأمريكية رافقت بنجاح ناقلة نفط عبر المضيق، ونفته فيما بعد المتحدثة باسم البيت الأبيض.

من جانبه، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب غير مسبوقة إذا ثبت أن إيران زرعت ألغاما في المضيق.

وبعد ذلك بوقت وجيز، أوردت «رويترز» خبرا يقول إن البحرية الأمريكية أبلغت قطاع الشحن بعدم إمكان مرافقة السفن في مضيق هرمز لأن خطر الهجمات مرتفع للغاية، في تناقض واضح مع تصريحات للرئيس ترامب بشأن مرافقة البحرية الأمريكية لسفن النفط عبر المضيق، فيما هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي سفينة تحاول المرور عبر هرمز.

واعتبر الوزير الأمريكي أن العملية العسكرية في إيران ستستغرق أسابيع وليس أشهرًا، مشيرًا إلى أن «الخيار الوحيد المتاح في نهاية المطاف هو تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها».

ولفت إلى أن واشنطن ستعمل مع دول أخرى لإعادة فتح مضيق هرمز، قائلًا: «مضيق هرمز سيفتح من جديد ونحن هناك للقضاء على التهديدات الإيرانية».

في المقابل، حذر الحرس الثوري من أن أي حركة للأسطول الأمريكي ستُواجَه بالصواريخ والمسيرات، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق واستهداف أي سفينة تحاول المرور.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ⁠في إيران ⁠علي لاريجاني، قال في وقت سابق في منشور ⁠على منصة إكس الثلاثاء، إن مضيق هرمز «إما أن ‌يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب».

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حركة المرور عبر المضيق انخفضت بنسبة 97% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.