السوداني للرئيس الإيراني: استهداف العراق يقوض مساعي بغداد لإنهاء الحرب

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أكد السوداني، رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف إيران، وحرصه على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها المتآخية.

وأعرب عن الاستعداد لبذل الجهود في سبيل إنهائها والعودة إلى منطق الحوار والحلول السلمية، بعيداً عن لغة القوة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونوه أنه في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة العراقية على أمن وسيادة إيران، وعدم السماح لأي جهة أو افراد باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على إيران، فإن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه، وهو أمر غير مقبول، ويقوّض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعودة إلى الحوار.

بدوره، عبّر بزشكيان، عن شكره لمواقف العراق الرافضة لمنطق استخدام القوة في حل النزاعات، وكذلك جهود الحكومة العراقية لحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على سيادة العراق وسلامة أراضيه.

وفي وقت سابق، حذّرت السفارة الأمريكية في بغداد، المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق، من مخاطر أمنية متزايدة، داعية إياهم إلى توخي الحذر الشديد وتجنب الأماكن التي قد تجعلهم أهدافا محتملة للهجمات.

وأكدت السفارة، في تنبيه أمني صادر الأربعاء، أن التجمع في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة أو التواجد مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين قد يعرّضهم للخطر، مشيرة إلى أن الأمريكيين في العراق يواجهون أيضا خطر الاختطاف.

وأوضحت أن إيران والجماعات المتحالفة معها ما تزال تشكّل تهديدا كبيرا للسلامة العامة، لافتة إلى أن هجمات سابقة استهدفت مواطنين أمريكيين ومصالح تابعة للولايات المتحدة داخل العراق.