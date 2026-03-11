فلسطين تدين استمرار إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى أمام المصلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، استمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، ومنعهم من أداء الشعائر الدينية فيه خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الرئاسة في بيان إن هذه الإجراءات تمثل "مساسا خطيرا بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحذرت من استغلال إسرائيل أجواء التوتر والتصعيد في المنطقة للمساس بالأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

وشددت على أن هذه الإجراءات "تخالف بشكل واضح القانون الدولي الذي ينص على حرية العبادة للمؤمنين في المدينة المقدسة".

وأعربت عن رفضها لـ"الإجراءات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى والمصلين، "مطالبة بفتح أبوابه أمام المصلين وعدم إعاقة وصولهم إليه، خاصة خلال شهر رمضان.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التشديد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف مرت مربع)، هو "مكان عبادة خالص للمسلمين".

ومنذ 28 فبراير تغلق إسرائيل المسجد الأقصى وتمنع الصلاة فيه، بما في ذلك صلاة التراويح، بذريعة حالة الطوارئ المعلنة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة على إيران.