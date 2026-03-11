وزارة العدل الإسرائيلية تنهي مراجعة طلب نتنياهو العفو عنه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها انتهت من مراجعة طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تهم فساد وأحالتها إلى وزير الثقافة عميحاي إلياهو.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن محتوى المراجعة.

ويتعين على إلياهو إحالة الوثيقة إلى الرئيس إسحاق هرتسوج، الذي تقع عليه مسئولية منح العفو من عدمه، ولم يتضح بالتحديد موعد الإجراء.

وتنحى وزير العدل ياريف ليفين، الذي كان مسئولا في البداية عن الخطوة الوسيطة، لتفادي التحيز نظرا لعلاقته الوثيقة بنتنياهو.

ورفع رئيس الوزراء، مذكرته الخاصة بطلب العفو في نوفمبر في خطاب رسمي إلى هرتسوج.

وقال نتنياهو في الخطاب، إن محاكمته أصبحت "محط صراع عنيف" في إسرائيل.

وأشار إلى أن إنهاءها قد يساعد في تخفيف التوترات مشيرا إلى تحديات أمنية وفرص سياسية واجهتها إسرائيل.

وتجري محاكمة نتنياهو، بتهمة الفساد منذ نحو ست سنوات، حيث يواجه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ويصر على براءته ووصف إجراءات التقاضي مرارا بأنها "ملاحقة ضد المعارضين".