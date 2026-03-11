سوق الأسهم الأمريكية مستقرة نسبيا رغم عودة أسعار النفط إلى الارتفاع

حافظت سوق الأسهم الأمريكية، على استقرار نسبي في التداولات المبكرة، اليوم الأربعاء، حتى مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في مستهل التداولات، بنسبة 0.1%، في إشارة إلى احتمال تسجيل يوم آخر من التحركات المعتدلة نسبيا بعد فترة من التقلبات الحادة التي سببتها الحرب مع إيران.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 72 نقطة، أو 0.2%، بحلول الساعة 9:35 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

ومنذ بداية الحرب، أصبحت أسعار النفط هي العامل الرئيسي الذي يحرك الأسواق المالية عالميا، إذ تتسبب في تقلبات كبيرة صعودا وهبوطا أحيانا خلال ساعات قليلة.

وشهدت أسعار النفط، هذا الأسبوع، ارتفاعا حادا لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022 بسبب المخاوف من احتمال توقف إنتاج النفط في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وهو ما يثير مخاوف من موجة تضخم قوية قد تضرب الاقتصاد العالمي.

كانت أسعار النفط قد أقتربت من مستوى 120 دولارا للبرميل في بداية تعاملات أول أمس الاثنين مع تصاعد حدة الحرب بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، مما هدد إنتاج ونقل النفط في الشرق الأوسط وألحق ضررا بالغا بالأسواق المالية.

وبعد ذلك تراجعت الأسعار عقب تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن دول مجموعة السبع قد تلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية الاحتياطية لكبح الأسعار.