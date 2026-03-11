 انطونيو كاست يؤدي اليمين القانونية رئيسا لتشيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2026 6:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

انطونيو كاست يؤدي اليمين القانونية رئيسا لتشيلي

تشيلي - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 5:57 م

أدي الزعيم اليميني المتطرف خوسيه انطونيو كاست، اليمين القانونية رئيسا لتشيلي، مما يشير إلى أشد تحول في البلاد إلى اليمين منذ عقود.

وفي مراسم أُقيمت بمقر الكونجرس الوطني في مدينة فالبارايسو الساحلية، وبحضور العشرات من رؤساء الدول، أدى كاست وحكومته المقبلة اليمين القانونية، بعد أشهر من الفوز الساحق الذي حققه التيار المحافظ في انتخابات عام 2025.

وكان من بين المسئولين رفيعي المستوى المشاركين في المراسم اليوم، الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، وملك إسبانيا فيليب السادس.

وحضرت المراسم، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك