انطونيو كاست يؤدي اليمين القانونية رئيسا لتشيلي

أدي الزعيم اليميني المتطرف خوسيه انطونيو كاست، اليمين القانونية رئيسا لتشيلي، مما يشير إلى أشد تحول في البلاد إلى اليمين منذ عقود.

وفي مراسم أُقيمت بمقر الكونجرس الوطني في مدينة فالبارايسو الساحلية، وبحضور العشرات من رؤساء الدول، أدى كاست وحكومته المقبلة اليمين القانونية، بعد أشهر من الفوز الساحق الذي حققه التيار المحافظ في انتخابات عام 2025.

وكان من بين المسئولين رفيعي المستوى المشاركين في المراسم اليوم، الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، وملك إسبانيا فيليب السادس.

وحضرت المراسم، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو.