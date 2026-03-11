رئيسا وزراء فلسطين وهولندا يبحثان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع نظيره الهولندي روب يتن، خطورة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومخططات الضم والانتهاكات المتواصلة للمستوطنين.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطينى - خلال الاتصال - تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار إغلاق المعابر، مشدداً على ضرورة وجود ضغط دولي حقيقي للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة ورفع الحصار المالي.

كما أعرب عن تقديره للدعم الهولندي السياسي والإنساني، وخاصة استئناف تمويل وكالة "الأونروا".

من جهته، جدد رئيس الوزراء الهولندي - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - موقف بلاده الرافض للإجراءات أحادية الجانب واعتداءات المستوطنين، مؤكداً التزام هولندا بتعزيز التعاون الثنائي ودعم الدور المحوري للأونروا في إغاثة اللاجئين.

