الأربعاء 11 مارس 2026 6:51 م القاهرة
روساتوم الروسية تجلي 150 من موظفيها بمحطة بوشهر النووية في إيران

موسكو - الأناضول
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 6:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 6:44 م

أعلن أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم"، إجلاء 150 من موظفي الشركة بمحطة بوشهر النووية في إيران عبر أرمينيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في موسكو، الأربعاء، أوضح فيها أن عمليات الإجلاء في المحطة مستمرة، عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: "أكملنا قبل عدة أيام مرحلة جديدة من عملية الإجلاء، حيث أخرجنا 150 شخصا عبر أرمينيا".

ولفت إلى أن نحو 450 موظفا ما زالوا في المحطة، وأنهم أشخاص لم يتمكنوا بعد من المغادرة لأسباب معينة.

وفي 3 مارس الجاري، صرح ليخاتشيوف، بأنه تم سماع انفجارات على بعد كيلومترات من خط الحماية الفيزيائية للمحطة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير، هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسئولون أمنيون بارزون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وشنت إيران، هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.

