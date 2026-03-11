وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان في أبوظبي تداعيات الهجمات الصاروخية الإيرانية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، تداعيات الهجمات الصاروخية الإيرانية على الإمارات وعدد من الدول.

وناقش الجانبان، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي التي تجمع البلدين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء: "استعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي، ودورها المهم في تعزيز العلاقات الراسخة والشراكات الفاعلة بين البلدين".

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد، بالعلاقات المتطورة التي تجمع الإمارات وألمانيا، وما تشهده من نمو في مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرص البلدين على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعبيهما.

وبحث الجانبان، "تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت الإمارات وعدداً من الدول"، وجدد فاديفول التأكيد على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

وثمن وزير خارجية الإمارات، زيارة يوهان فاديفول، "التي جاءت تجسيداً لعمق علاقات الصداقة بين البلدين، وللتأكيد على تضامن ألمانيا الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لحل الأزمات العالقة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.