إيران تعلن مقتل 206 طلاب ومعلمين في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني علي رضا كاظمي، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 206 طلاب ومعلمين.

جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب مراسم تشييع، الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وقال كاظمي، إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسفرت أيضا عن إصابة 161 آخرين.

وأضاف أن 120 مدرسة تعرضت أيضا لأضرار جراء الهجمات.

وكانت إيران، أعلنت مقتل 165 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة افي مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسئولون أمنيون بارزون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وشنت إيران، هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.