ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 634 شهيدا و1586 جريحا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 مارس الحالي حتى اليوم الأربعاء، إلى 634 شهيدا و1586 جريحاً، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين 816 ألفا و700 نازح.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في التقرير اليومي الصادر اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 حتى 11 مارس بلغ 634 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 1586 جريحاً، وبلغ عدد الشهداء 64 شهيدا اليوم الأربعاء وعدد الجرحى 142 جريحا.

وبلغ عدد النازحين المسجلين ذاتياً في مراكز الإيواء 816 ألفا و700 نازح، كما بلغ عدد النازحين المقيمين في مراكز الإيواء 125 ألفا و800 نازح، بحسب التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث.