مقتل عاملة إغاثة أممية في هجوم بطائرات مسيرة في جوما بشرق الكونغو الديمقراطية

أسفرت سلسلة انفجارات نسبت إلى طائرات مسيرة عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهي عاملة إغاثة تابعة للأمم المتحدة، في هجوم هز وسط مدينة جوما بشرق الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته حركة "إم 23" المتمردة وسكان محليون.

واستهدفت الهجمات الجوية بطائرات مسيرة بحيرة كيفو ومنزلا خاصا يقع على بعد نحو 50 مترا (164 قدما) من منزل الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا كابانجي.

ومن جهتها، حملت حركة "إم 23" الحكومة مسؤولية الهجوم.

ولم ترد الحكومة على الفور على طلب للتعليق.

وقالت حركة "إم 23" إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، دون أن يتسن تأكيد العدد بشكل مستقل، حيث قال سكان إنهم شاهدوا جثة واحدة فقط.

وقالت حركة "إم 23" وسكان محليون إن القتيلة هي كارين بويسيه، وهي مواطنة فرنسية وتعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ، كانت داخل المنزل حيث لقيت حتفها جراء الهجوم.

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في منشور عبر منصة إكس، نبأ مقتل بويسيه.

وقالت راسل "نشعر جميعا في اليونيسف بصدمة وغضب شديدين إزاء هذه الجريمة. يجب ألا يكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، هدفا لأي شكل من أشكال الاستهداف".

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسرة الضحية.

وقال ماكرون، عبر منصة إكس، "أدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإلى احترام العاملين الميدانيين الذين يكرسون جهودهم لإنقاذ الأرواح".

وتسيطر حركة "إم23" (تحالف نهر الكونغو) المدعومة من رواندا، منذ عودتها إلى حمل السلاح في نهاية 2021، على مساحات شاسعة في شرقي الكونغو بدعم من رواندا المجاورة، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.