إسرائيل تقصف مبنى يؤوي نازحين بمدينة غزة بعد إنذار بإخلائه

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مبنى يؤوي مئات النازحين بمنطقة أنصار غربي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق واحتراق عدد من خيام النازحين المحيطة بالمكان وتشريد عشرات العائلات.

وأفاد مراسل الأناضول بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على مبنى حكومي بعد توجيه إنذار بإخلائه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وامتدادها إلى خيام للنازحين في محيطه.

وأضاف أن الخيام التي طالتها النيران كانت تأوي عائلات فلسطينية نزحت من منازلها المدمرة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت لعامين.

فيما قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان: "طواقم الإطفاء تتمكن من السيطرة على حريق اندلع في خيام النازحين بمنطقة أنصار غرب مدينة غزة قبل قليل نتيجة استهداف الاحتلال أحد المباني".

ولم يتبين وقوع ضحايا جراء القصف الإسرائيلي.