العراق والسعودية يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب وتجنب الخيار العسكري

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية التنسيق لإيقاف الحرب في المنطقة، بعيدا عن الحل العسكري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع بن سلمان، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وبحث الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة".

ودعا السوداني وبن سلمان إلى "أهمية العمل والتنسيق المشترك لإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السلمية لجميع الأزمات، بعيداً عن الحل العسكري الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي".

وأكد السوداني أن "العراق حريص على بذل كل الجهود في سبيل إنهاء الحرب التي تترك آثارا سلبية على أمن شعوب المنطقة المتآخية".

وأشار إلى "رفض العراق أن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة، مثلما يرفض استهداف أراضيه".

من جهته، أشاد ولي العهد السعودي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العراق، وبمساعيه الحثيثة مع دول المنطقة لاحتواء تداعيات الحرب ومنع اتساعها، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفق البيان.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.