أردوغان: نقود دبلوماسية مكثفة لاحتواء دوامة العنف المتمحورة حول إيران

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن أنقرة تقود حراكا دبلوماسيا مكثفا لاحتواء دوامة العنف المتمحورة حول إيران، والتي تنطوي على خطر جر المنطقة إلى كارثة شاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، خلال حفل تقديم "جائزة أتاتورك الدولية للسلام" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "نواصل إبقاء مبدأ (السلام في الوطن، السلام في العالم)، الذي ورثناه عن مؤسس جمهوريتنا المناضل مصطفى كمال أتاتورك، في صميم سياستنا الخارجية، من خلال مزجه بنهج استباقي وجريء ومبادر".

وأضاف: "نسعى لإطفاء الحرائق أينما وُجدت، ولا سيما في النزاعات والحروب والمظالم والأزمات الإنسانية في منطقتنا".

وشدد أردوغان، على أن تركيا تقود حراكا دبلوماسيا مكثفا لمنع اتساع دوامة العنف الناجمة عن التطورات في إيران، التي "تنطوي على خطر جر منطقتنا إلى كارثة شاملة".

وأكد أن "تركيا ستواصل العمل بصبر وعزم، رغم أولئك الذين يريدون تحطيم الآمال وثنينا عن مواصلة نضالنا".

وتابع أردوغان: "بصفتي قائدا يؤمن بعدم إمكانية تحقيق التنمية أو السلام أو الاستقرار من دون عدالة، سأواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحويل الأمم المتحدة إلى بنية أكثر شمولا".