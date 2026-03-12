لاريجاني لترامب: لن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه

خاطب علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "لن نترككم وشأنكم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه".

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، علق فيه على تصريحات ترامب الذي شدد على ضرورة تحقيق النصر السريع في الحرب ضد إيران.

وفي هذا الخصوص، قال لاريجاني: "ترامب قال مجددا (يجب أن نحقق النصر سريعا في هذه الحرب). إشعال الحرب أمر سهل، لكن لا يمكن إنهاؤها ببضع تغريدات".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.