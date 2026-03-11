سلطان عُمان لرئيس إيران: سنتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أمننا واستقرارنا

أفادت وكالة أنباء عُمان، بأن هيثم بن طارق سلطان عُمان تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وعبر السلطان هيثمن في الاتصال عن امتعاض مسقط واستنكارها للاستهدافات المستمرة التي تطال أراضيها مؤكداً اتخاذها كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجاء الاتصال الهاتفي عقب ساعات قليلة من استهداف إيران لخزانات وقود في ميناء صلالة، في حين أسقطت الدفاعات الجوية عدداً من المسيرات الأخرى، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما ذكرت الوكالة أن السلطان هيثم خلال حديثه مع بزشكيان أكد على مواقف سلطنة عُمان الحيادية، فيما شدد الجانبان على ضرورة إيقاف التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب التي تمس أمن الدول واستقرارها.

وقالت وكالة أنباء عُمان، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السلطان هيثم ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وقبل أيام، دعت مسقط إلى ضرورة التحرّك العربي المشترك وتكثيف ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.