ترامب: ​نشهد تأثيرات هائلة لا ​تصدق على العالم

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه ​بأنه "تأثيرات هائلة" لقرارات تتخذ اليوم ‌الأربعاء في وقت اجتمع فيه زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ​لمناقشة الحرب على إيران ​وتبعاتها الاقتصادية وذلك وفقا لما ورد ⁠في مقطع مصور قصير ​نشرته الرئاسة الفرنسية.

وقال ترامب بعد ​أن منحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يترأس اجتماع مجموعة السبع الكلمة: "أعتقد أننا ​نشهد تأثيرات هائلة، لا ​تصدق في الواقع، على العالم"، وفقاً لوكالة رويترز.

ولم يتضح ‌بعد ⁠إن كان ترامب يقصد قرار السحب من احتياطات النفط الذي أعلن عنه قبل دقائق من ​تصريحاته.

جاءت تصريحات ترامب بعد توصية من وكالة الطاقة الدولية بسحب ​400 مليون برميل من ​النفط ⁠في أكبر خطوة من نوعها في تاريخ الوكالة لمحاولة كبح ⁠جماع ​أسعار النفط في ​ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.