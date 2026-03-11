ترامب: ​نشهد تأثيرات هائلة لا ​تصدق على العالم

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بأنه "تأثيرات هائلة" لقرارات تتخذ اليوم الأربعاء في وقت اجتمع فيه زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة الحرب على إيران وتبعاتها الاقتصادية وذلك وفقا لما ورد في مقطع مصور قصير نشرته الرئاسة الفرنسية.
وقال ترامب بعد أن منحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يترأس اجتماع مجموعة السبع الكلمة: "أعتقد أننا نشهد تأثيرات هائلة، لا تصدق في الواقع، على العالم"، وفقاً لوكالة رويترز.
ولم يتضح بعد إن كان ترامب يقصد قرار السحب من احتياطات النفط الذي أعلن عنه قبل دقائق من تصريحاته.
جاءت تصريحات ترامب بعد توصية من وكالة الطاقة الدولية بسحب 400 مليون برميل من النفط في أكبر خطوة من نوعها في تاريخ الوكالة لمحاولة كبح جماع أسعار النفط في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.