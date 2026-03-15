حقق فريق نورشيلاند فوزًا ثمينًا على مضيفه ميتيلاند بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية لبطولة الدوري الدنماركي.

وشهدت المباراة الظهور الأساسي الأول للنجم المصري إبراهيم عادل بقميص نورشيلاند، بعدما دفع به الجهاز الفني ضمن التشكيل الأساسي خلال المواجهة.

وتلقى إبراهيم عادل بطاقة صفراء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 58، ليشارك بدلًا منه اللاعب هيجاتي راسموسين.

وجاء هذا الانتصار ليمنح نورشيلاند بداية قوية في المرحلة الحاسمة من المسابقة، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.