تقرير: جوارديولا يستبعد مرموش من تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية خارج ملعبه أمام ريال مدريد على استاد سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب القاري هذا الموسم.

وبحسب تقارير صحفية، يدرس المدير الفني للسيتي، بيب جوارديولا، إجراء تعديلات على تشكيل فريقه، خاصة في الخط الهجومي، بالتزامن مع استعادة خدمات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وذكر الصحفي سيباستيان فيدال، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن جوارديولا يعتزم الدفع بهالاند في التشكيل الأساسي خلال مواجهة ريال مدريد، بعد أن فضل إراحته في اللقاء الماضي أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار فيدال إلى أن المهاجم المصري عمر مرموش لن يتواجد في التشكيلة التي سيبدأ بها السيتي اللقاء الأوروبي المرتقب، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وقد يُفهم من هذا الطرح أن مرموش قد يكون خارج التشكيل الأساسي فقط، خاصة أن مانشستر سيتي لم يعلن عن تعرض اللاعب لأي إصابة في الفترة الأخيرة.

ورغم احتمالية غيابه عن التشكيلة الأساسية، قدم مرموش أداءً لافتًا مع الفريق في المباريات الأخيرة، إذ فرض نفسه كأحد الأوراق الهجومية المهمة، بعدما سجل هدفين في فوز السيتي على نيوكاسل بنتيجة 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأمل جوارديولا في ترتيب أوراقه الفنية بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، في اختبار صعب على ملعب سانتياجو برنابيو.