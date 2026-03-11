طهران تعلن استهداف سفينتين أمريكية وإسرائيلية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه سفينتين مرتبطتين بالولايات المتحدة وإسرائيل بصواريخ أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وأكد بيان صادر عن الحرس الثوري، الأربعاء، أن مضيق هرمز "مغلق أمام مرور سفن الولايات المتحدة وحلفائها".

وجاء في البيان: "تعرضت سفينة الشحن إكسبرس روم التابعة للكيان الصهيوني وترفع العلم الليبيري، لهجوم صاروخي إيراني صباح اليوم، بعد إصرارها على عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، متجاهلةً تحذيرات البحرية.

كما تعرضت سفينة الحاويات مايوري ناري لهجوم مماثل من قبل مقاتلين إيرانيين قبل ساعات قليلة"، وفق البيان.

كما أعلن أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الإيرانية، وأن "المعتدين الأمريكيين وحلفاءهم لا يحق لهم المرور عبره".

وفي 2 مارس الجاري أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمرّ نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.