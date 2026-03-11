رئيسا الإمارات وروسيا يدعوان لوقف فوري للأعمال العسكرية بالمنطقة

دعا رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى وقف فوري للأعمال العسكرية بالمنطقة، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، ورد الأخيرة عليه.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من بوتين، وبحثا خلاله التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة، وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيدا من التوترات والأزمات.

والأربعاء، أعلنت الإمارات التعامل مع ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، تسببت إحداها في 4 إصابات بمحيط مطار دبي الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت الثلاثاء رصد 262 صاروخا باليستيا و1475 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات على البلاد في 28 فبراير الماضي، ما أسفر إجمالا عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 122 آخرين.

ومنذ 28 فبراير الماضي تتعرض 8 دول عربية، هي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات في إطار ما تعتبر طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل قواعد ومصالح الأمريكية في المنطقة، غير أن بعض هذه الهجمات خلف قتلى وجرحى وأضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.