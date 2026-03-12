دوكو يتحدى ريال مدريد: إذا سجلوا ثلاثة أهداف فلماذا لا نفعل نحن ذلك؟

أكد جناح مانشستر سيتي، البلجيكي جيريمي دوكو، أن فريقه ما زال يؤمن بقدرته على العودة رغم الخسارة أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد حسم المباراة بنتيجة 3-0 بفضل تألق النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليضع مانشستر سيتي في موقف صعب قبل مواجهة الإياب.

وقال دوكو عقب اللقاء إن اللعب ضد فريق مثل ريال مدريد يتطلب حذرًا كبيرًا، موضحًا: "عندما تواجه فريقًا مثل ريال مدريد تعلم أنه بمجرد فقدان الكرة ينتظر اللحظة المناسبة للهجوم المرتد، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتسجيل هدف".

وأضاف أن تلقي ثلاثة أهداف جعل مهمة العودة أكثر تعقيدًا، خاصة مع تراجع ريال مدريد للدفاع بعد التقدم في النتيجة، لكنه شدد على أن المباراة كان يمكن أن تسير بشكل مختلف لو استغل فريقه الفرص الأولى التي سنحت له.

كما أشار دوكو إلى أن تصدي الحارس جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء كان له دور مهم في بقاء الأمل، مؤكدًا أن الفريق ما زال واثقًا من قدرته على العودة.

وأوضح لاعب مانشستر سيتي أن الفريق سيخوض أولًا مباراة أمام وست هام يونايتد قبل التفكير في لقاء الإياب، لكنه شدد على ثقة اللاعبين في إمكاناتهم، خاصة عندما تُقام المباراة على ملعبهم.

واختتم حديثه قائلًا: "سنحتاج دعم جماهيرنا، وإذا كان ريال مدريد قادرًا على تسجيل ثلاثة أهداف، فلماذا لا نستطيع نحن فعل الشيء نفسه؟".