مبابي يتصدر غيابات مؤثرة في ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يتصدر كيليان مبابي، نجم ريال مدريد قائمة من الغيابات المؤثرة عن الفريق الإسباني خلال مواجهة مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يخوض الريال المباراة التي ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بدون عدد من نجومه مثل جود بيلينجهام وألفارو كاريراس ومبابي بسبب الإصابة، والبرازيلي رودريجو الذي أجرى جراحة في الرباط الصليبي للركبة.

واضطر أربيلوا لتعويض هذه الغيابات بضم عدد من اللاعبين الشباب من أكاديمية النادي.

وتضم قائمة ريال مدريد كلا من..

حراسة المرمى.. تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع.. داني كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي، دين هويسين، دييجو أجوادو.

خط الوسط.. إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، سيستيرو، مانويل أنخيل، بالاسيوس، تياجو.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، إبراهيم ماستانتونو.

يذكر أن مانشستر سيتي تأهل لدور الـ16 مباشرة بعدما تواجد ضمن أول ثمانية أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، بينما صعد ريال مدريد بالفوز ذهابا وإيابا على بنفيكا البرتغالي في مرحلة الملحق.