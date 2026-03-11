مسئول عسكري إيراني: سفن أمريكا وإسرائيل وحلفائهما في مضيق هرمز أهداف مشروعة

قال المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء إبراهيم ذو الفقاري، إن سفن أمريكا وإسرائيل وحلفائهما في مضيق هرمز تعد «هدفًا مشروعًا» للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية، الأربعاء، أن طهران لن تسمح بمرور لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم.

وأرجع إغلاق المضيق إلى السياسات التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا: «لا يمكنكم خفض أسعار النفط والطاقة بالتنفس الاصطناعي»، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن انتهاء سياسة الضربات المتبادلة، قائلًا إن إيران ستعتمد من الآن فصاعدًا، سياسة «الضربات المتتالية».

وفي وقت سابق، أفادت هيئة النقل البحري البريطانية (UKMTO) بأن سفينة شحن ثالثة تعرضت لهجوم بـ«مقذوف مجهول» صباح اليوم قرب مضيق هرمز، الذي أصبح محورا رئيسيا في الصراع مع إيران.

ووقعت الضربة الأخيرة على بعد 50 ميلا بحريا شمال غرب دبي، بينما اشتعلت النيران في سفينة ثانية قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية (13 ميلا بحريا)، وجرى إجلاء طواقمها بسلام دون تسجيل أضرار بيئية أو إصابات.

كما أبلغت سفينة أخرى عن أضرار تعرضت لها قبالة سواحل الإمارات، ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بدء الحرب إلى 13 سفينة، وفق إشعار استشاري من منظمة التجارة البحرية البريطانية.