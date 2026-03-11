وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على إيران مستمرة دون سقف زمني

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لتقييم الوضع مع رئيس الأركان إيال زامير.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن العملية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضد إيران «ستستمر دون سقف زمني».

وأشار إلى أن الحرب مستمرة حتى تحقق إسرائيل والولايات المتحدة أهدافها، وتنتصر على طهران.

من جانبه، تعهد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمواصلة القتال حتى توقف الحرب على إيران، واستسلام الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

جاء ذلك في بيانه بشأن الموجة 38 من عملية «الوعد الصادق 4»، والتي قال إنها «حطمت سجل الناجين العسكريين الأمريكيين في المنطقة».

وزعم نقل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، وأكثر من 100 جريح إلى مستشفيي الجابر والمبارك في الكويت، بعد شن إيران هجمتين صاروخيتين ومتزامنتين على قاعدة «العديري».

ولفت إلى تعرض البنية التحتية للقاعدة الأمريكية في ميناء سلمان بدولة البحرين، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وادعى تعرض مخازن المعدات ومراكز إيواء وتجمع الجنود الأمريكيين في القاعدتين البحريتين «محمد الأحمد» و«علي السالم» لأضرار بالغة.