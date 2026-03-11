أقر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بصعوبة إسقاط النظام الإيراني، واعتبروا ذلك "عملية معقدة تحتاج عاما".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، عن وزراء ومسئولين في الحكومة - لم تسمهم - قولهم عقب إحاطة أمنية مساء الثلاثاء، إن "إسقاط النظام الإيراني قد يستغرق حوالي عام".

وأكد المسئولون أن "استبدال النظام عملية معقدة"، وفي محاولتهم لتحريض الإيرانيين على حكومتهم قالوا إن "المرحلة التالية ستكون مسئولية الشعب الإيراني".

الهيئة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن "الظروف لم تتهيأ بعد لخروج الشعب الإيراني إلى الشوارع".

ورجحت المصادر "استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية خلال الأسبوع المقبل".

كما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الهدف الاستراتيجي الأكثر منطقية ليس إسقاط النظام، بل المساس الملموس بالبنى التحتية والقدرات العسكرية، وخلق ردع بعيد المدى".

ومرارا حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإيرانيين ضد حكومتهم، من خلال الدعوة إلى المظاهرات، وهو ما لم يلق استجابة.

والثلاثاء، قال نتنياهو إن "إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على تهيئة الظروف ليقوم الشعب الإيراني بالإطاحة بالنظام".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب أيضا بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.