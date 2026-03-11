السفارة الأمريكية: وقوع هجمات ضد مواطنينا ومصالحنا في العراق

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، وقوع هجمات ضد مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في العراق.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صحفي اليوم: "تواصل حكومة الولايات المتحدة تقييم خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة الشرق الأوسط. وأي خيارات لمغادرة العراق سيتم مشاركتها مع المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة".

وأضافت: "تواصل إيران والميليشيات المتحالفة معها تشكيل تهديد كبير للسلامة العامة. ونحث المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر الشديد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا".

وأشارت إلى أن "التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرّضكم للخطر، وقد وقعت هجمات ضد مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في العراق، كما يواجه الأمريكيون خطر الاختطاف".

وأفادت بـ"تعرض شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في العراق، بما في ذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، لهجمات. وتعرض مواقع البنية التحتية الحيوية في أنحاء العراق لهجمات".

وتابعت: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونلتزم بتوفير المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الأمريكيين. وتبقى سلامتكم هي أولويتنا القصوى. ونحن ملتزمون بمشاركة أحدث المعلومات المتاحة لمساعدتكم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن سلامتكم".

وأشارت إلى تشجيع المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة على مراجعة أوضاعهم الأمنية الشخصية، موضحة أن مغادرة العراق في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا هو الخيار الأفضل.

ودعت الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة إلى توخي الحذر، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والاستعداد للبقاء في مكان آمن لفترات طويلة عند الضرورة، مشددة على ضرورة توفير مخزون من الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية.