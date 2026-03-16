جيش الاحتلال يزعم تدمير طائرة كان يستخدمها خامنئي في مطار مهر أباد بطهران

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، في مطار مهر أباد بالعاصمة طهران.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن خامنئي كان يستخدم الطائرة، إضافةً إلى مسئولين كبار آخرين في النظام وعناصر في الجيش الإيراني، للدفع بصفقات التسلّح، وإدارة العلاقات مع دول المحور عبر رحلات داخلية وخارجية.

ووفق مزاعمه، فإن «تدمير هذه الطائرة يضرّ بقدرة قيادة النظام الإيراني على التنسيق مع دول المحور، وعلى بناء القوة العسكرية، وكذلك بقدرة النظام على إعادة إعمار قدراته».

وقال إن «الجيش سيواصل العمل لضرب كل وسيلة تُستخدم من قبل القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني في أنحاء إيران»، بحسب تدوينته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أنه يشن موجة ضربات واسعة النطاق ضد طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب.

وفي سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة، الخاصة بالحرب على إيران.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ستواصل ضرب إيران وتدمير قدرات النظام.

وأشارت القناة إلى أن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى تدمير 100 بطارية مضادة للطائرات و120 رادارا، وإخراج 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية من الخدمة.