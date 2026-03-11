سلّطت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ارتفاع أسعار النفط يُشير إلى «فشل القيادة»، في حين أن الأسعار الحالية تتجاوز بكثير مستوياتها قبل بدء الحرب مع إيران.

ورصد تقرير لشبكة «CNN» تصريحات مجمعة لترامب، انتقد فيها بشدة سياسة الديمقراطيين الاقتصادية، في عهد كل من الرئيس الأسبق باراك أوباما، وسلفه جو بايدن، قائلًا إن ارتفاع أسعار الوقود يدمر «الولايات المتحدة».

فيما قالت شبكة «فوكس نيوز»، إن الخطاب السياسي في الولايات المتحدة شهد جدلًا متصاعدًا حول أسعار الطاقة، بعد ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الصراع الأمريكي - الإسرائيلي مع إيران، وهو ما يهدد الرسائل الاقتصادية التي يروّج لها الجمهوريون بشأن خفض تكاليف المعيشة.

وبحسب «فوكس نيوز»، ارتفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 50 سنتًا للجالون منذ بدء عملية «الغضب الملحمي» في 28 فبراير الماضي. وبلغ متوسط السعر 3.54 دولار للجالون يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الديزل إلى 4.72 دولار للجالون.

ويرتبط هذا الارتفاع أساسًا بتقلبات أسعار النفط العالمية، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل يوم الاثنين، مع استمرار تعطّل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ووصف الرئيس دونالد ترامب ارتفاع أسعار البنزين خلال الصراع مع إيران بأنه «ثمن زهيد للغاية يجب دفعه»، في منشور على منصة تروث سوشيال يوم الأحد، وهو تصريح بدا متناقضًا مع خطابه السابق الذي ركّز على انخفاض أسعار الوقود.

وخلال خطاب حالة الاتحاد في 27 فبراير الماضي، انتقد ترامب سلفه جو بايدن بسبب ارتفاع الأسعار في عهده، مشيرًا إلى أن البنزين تجاوز 6 دولارات للجالون في بعض الولايات آنذاك، مقابل أقل من 2.30 دولار للجالون في معظم الولايات قبل اندلاع الأزمة الحالية.

ويهدد الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والديزل بتقويض الرسالة الاقتصادية لترامب والجمهوريين في الكونجرس، الذين قدّموا انخفاض أسعار الوقود باعتباره «إنجازًا رئيسيًا» قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، في وقت تظل فيه تكاليف المعيشة من أبرز أولويات الناخبين.

وخلال حملته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ركّز ترامب على إنهاء ما وصفه بـ«حرب بايدن على الطاقة الأمريكية»، متعهدًا بخفض أسعار الوقود.

وخلال فترة ولاية بايدن التي استمرت أربع سنوات، بلغ متوسط سعر البنزين 3.45 دولارات للجالون، فيما سجل مستوى قياسيًا تجاوز 5 دولارات في يونيو 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

في المقابل، استغل الديمقراطيون ارتفاع الأسعار لانتقاد إدارة ترامب. وقال السيناتور أنجوس كينج، إن الإدارة كان ينبغي أن تفكر في تداعيات الأسعار قبل الدخول في «حرب غير ضرورية».

من جانبه، أشار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى أن الحرب التي يقودها ترامب تسببت في «ارتفاع حاد في أسعار البنزين».

ودعا شومر الإدارة إلى السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة لتعويض اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

ونقلت «CNN» عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن الأمريكيين سيشهدون «انخفاضًا سريعًا» في أسعار النفط والغاز بمجرد تحقيق الأهداف الضرورية لعملية «الغضب الملحمي» وتحييد قدرات النظام الإيراني.



