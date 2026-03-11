ويتكوف: دعم بريطانيا للعمل العسكري الأمريكي ضد إيران جاء متأخرا جدا

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن دعم بريطانيا للعمل العسكري الأمريكي ضد إيران جاء "متأخرا جدا"، لكنه أشار إلى أن العلاقة بين رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وترامب يمكن إصلاحها.

وتأتي تصريحات ويتكوف، بعد سلسلة من الانتقادات العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء البريطاني وإلى موقف المملكة المتحدة من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وسعى ستارمر إلى إصلاح العلاقات المتوترة يوم الأحد خلال اتصال هاتفي مع ترامب، بعدما كتب الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي: "لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل".

وجاء هذا التعليق بعد أيام من شكوى ترامب من أن ستارمر "استغرق وقتا طويلا للغاية" للسماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد الجوية البريطانية.

ومع ذلك قال ويتكوف في مقابلة مع قناة جي بي نيوز : "لقد قال، كما تعلمون، إن الأمر يقع إلى حد ما في فئة "قليل جدا ومتأخر جدا"، لكنني أعتقد أن لديهما علاقة جيدة ومتينة، وآمل أن يتمكنا من إصلاحها.

وتابع: "أستند إلى ما يقوله الرئيس، والرئيس يقول باستمرار إن لكل شخص الحق في وجهة نظره. لكنني أعتقد أننا أحيانا نشعر بأن هناك نقصا في الشعور بالامتنان".

وأضاف: "أعتقد أن موقف الرئيس هو أننا نقدم الكثير لأوروبا، والكثير للمملكة المتحدة، سواء في مجال التجارة أو الدفاع أو في الدعم الذي نقدمه لحلف شمال الأطلسي. وأعتقد أنه في بعض الأحيان يكون الرد أو المعاملة بالمثل أقل مما ينبغي. وسأكتفي بهذا".