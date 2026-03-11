 مداهمة مزرعة لإبستين بولاية نيو مكسيكو بسبب أنشطة غير قانونية - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مارس 2026
مداهمة مزرعة لإبستين بولاية نيو مكسيكو بسبب أنشطة غير قانونية

أنقرة / الأناضول
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 12:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 12:02 م

أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن سلطات الأمن داهمت مزرعة للملياردير جيفري إبستين بولاية نيو مكسيكو، على خلفية بلاغ عن حدوث أنشطة غير قانونية فيها.

وذكرت الصحيفة مساء الثلاثاء، أن المداهمة جرت في إطار تحقيق يتعلق بأنشطة غير قانونية كان يشتبه بتورط إبستين بها قبل وفاته في السجن أثناء محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة تستغل فتيات قاصرات.

وأضافت أن التفتيش جرى بناءً على تعليمات المدعي العام بولاية نيو مكسيكو راؤول توريز.

وأوضحت الصحيفة أن المزرعة مملوكة حالياً لعضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية تكساس دون هوفينز.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي لقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

 

 


