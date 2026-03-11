افتتح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة، معرض "رمضان كما نعيشه" بالتعاون مع مؤسسة «فلوج» للتصوير الفوتوغرافي، والذي يُقام في قصر الأمير طاز ويستمر حتى يوم 11 مارس الجاري.

ويقدم المعرض قراءة بصرية معاصرة توثق أدق تفاصيل الحياة اليومية خلال الشهر الفضيل، مبرزًا القيم الروحية والاجتماعية التي تتجلى في لحظات التلاقي بين الناس، وتوثيق تلك اللحظات الإنسانية التي تعكس روح الشهر الكريم، بدءًا من طقوس الإفطار والسحور، وصولًا إلى أجواء الشوارع المضيئة بالفوانيس والتجمعات العائلية الدافئة.

ويضم المعرض نتاج رؤية 55 مصورًا يقدمون أكثر من 106 صور فوتوغرافية، نجحت في تحويل التفاصيل البسيطة إلى مشاهد نابضة بالحياة تحفظ ذاكرة المكان والزمان في مصر. وتعكس الأعمال المعروضة ارتباط الناس الوثيق بثقافتهم وتقاليدهم، مقدمةً صورة حية تعكس الهوية المتجددة للتراث العمراني والإنساني، من خلال توظيف السرد البصري والتقنيات التفاعلية التي تهدف إلى إعادة اكتشاف طبقات متعددة من الذاكرة البصرية المعاصرة.

ويعد هذا المعرض انطلاقة قوية للشراكة بين التنسيق الحضاري ومنصة «فلوج»، والتي تهدف أساسًا إلى إطلاق مسابقة «تراثي» للتصوير الفوتوغرافي في دورتها السابعة، مع التركيز على بناء أرشيف تصويري يوثق التحولات الثقافية والاجتماعية عبر الزمن، ليكون هذا الأرشيف سجلًا بصريًا مفتوحًا يتيح للباحثين والمؤسسات استكشاف التحولات العمرانية والاجتماعية برؤية فنية فريدة، إلى جانب تزويد مجتمع المصورين بالأدوات التي تمكنهم من التقاط عالمهم بصورة مختلفة.

وحضر افتتاح المعرض لفيف من الشخصيات العامة، من شيوخ المعماريين والصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالتراث والتصوير الفوتوغرافي.