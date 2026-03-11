نادية مصطفى تطمئن جمهور هاني شاكر: بخير وحالته مستقرة وكفاية شائعات

حرصت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على طمأنة جمهور الفنان هاني شاكر بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وتحت المتابعة الطبية وتتحسن بشكل تدريجي.

وأوضحت نادية مصطفى أنها قامت بزيارة هاني شاكر برفقة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ووفد من مجلس النقابة للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أنه بخير ولا صحة لما يتم تداوله من أخبار مغلوطة.

وقالت في تصريحاتها إن الفنان هاني شاكر يتمتع بحالة صحية مستقرة، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تتسبب في قلق جمهوره وأسرته.

كما أعربت عن استيائها من تكرار انتشار الشائعات التي تطال عددًا من الفنانين، مطالبة الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة: "كفاية شائعات بجد".

واختتمت حديثها بدعوة الجمهور ومحبي الفنان هاني شاكر إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، متمنية أن يتجاوز هذه الوعكة الصحية ويعود قريبًا إلى جمهوره، وقالت: "ربنا يحفظه ويمنّ عليه بالشفاء العاجل ويديم عليه محبة جمهوره".

ويعد الفنان هاني شاكر أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأغاني الناجحة التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.