الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرة مسيرة في أجواء البلاد

أعلن الحرس الوطني الكويتي، مساء اليوم، إسقاطه طائرة مسيرة في أجواء البلاد.

وقال العميد الدكتور جدعان فاضل المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي، في تصريحات، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د. جدعان فاضل جدعان اليوم عن إسقاط طائرة مسيرة في أحد مواقع المسؤولية التي تتولى ( قوة الواجب ) تأمينها.



وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، برصد منظومات الدفاع الجوي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية صاروخا باليستيا كان خارج منطقة التهديد، مؤكدة عدم تشكيله أي خطر، ولم يترتب عليه أي أضرار.