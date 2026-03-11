مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تعلن اختيار 12 مشروعا في النسخة الجديدة من برنامج الأفلام الروائية

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن اختيار 12 مشروعا سينمائيا ضمن النسخة الجديدة من برنامج الأفلام الروائية، المعروف سابقا باسم "اللودج"، وذلك تحت مظلة ذراعها التعليمي "معامل البحر الأحمر"، بواقع ثلاثة مشاريع سعودية وتسعة مشاريع دولية؛ حيث يواصل البرنامج دعمه لصناع الأفلام الناشئين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، مستندا إلى الخبرات المتراكمة في الدورات السابقة.

ويشارك في هذه النسخة عدد من المشاريع المختارة التي تمثل أصواتا سينمائية من خلفيات متنوعة، حيث سيخضع المشاركون لبرنامج تطويري يشمل جلسات إرشاد فردية، واستشارات في تطوير السيناريو، وتوجيها في الجوانب الإنتاجية، إضافة إلى التعريف بآليات السوق وبناء العلاقات المهنية، بإشراف خبراء من المنطقة وخارجها.

ويختتم البرنامج بعرض المشاريع خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يُتاح للمشاركين تقديم أعمالهم أمام منتجين وموزعين وجهات داعمة، بما يسهم في تعزيز فرص تطوير المشاريع واستكمال مراحلها اللاحقة.

وصرح ريان عاشور، رئيس معامل البحر الأحمر، قائلا: "لقد أعدنا بناء برنامج الأفلام الروائية من الأساس برؤية واضحة: إتاحة الوقت لصقل الحرفة، والدقة في المنهجية، ورسم خارطة طريق حقيقية نحو الصناعة.. إنها رحلة مكثفة وملهمة صُممت حول صانع الفيلم، والفيلم ذاته، والمسار نحو المنصة العالمية، وهو التزام بصوت صانع الفيلم".

قائمة المشاريع الدولية المختارة:

- UNDERBELLY (لبنان)، للمخرجة والكاتبة دانييلا ستيفان، المنتجة ماريا كالابان.

- THE FEAST OF SACRIFICE (مصر)، للمخرج والكاتب عبدالرحمن دنيوار، المنتج هشام مارولد.

- WATER DUST (العراق)، للمخرجة والكاتبة لانيا نورالدين، المنتجة هديل لاوي.

- ZAHRA OF THE MOUNTAIN (عُمان)، للمخرج والكاتب سلطان القمشوعي، المنتج سليمان الحاتمي.

- SPIRIT (EMI) (نيجيريا)، للمخرج والكاتب أدييمي مايكل، المنتجة فيونا لامبتي.

- THE HEADSTONE (إثيوبيا)، للمخرج والكاتب هينوك ليجيسي برهانو، المنتج لول شوافيراو.

- VITAL (إيران)، للمخرج والكاتب أمير زارغارا، المنتجة آسا كازيراني.

- HOME OF ROSES (الهند)، للمخرجة والكاتبة تانفي تشودري، المنتج تانماي تشودري.

- ROMDOUL, THE EVENING FRAGRANCE (كمبوديا)، للمخرجة لوموربيتش ريتي (يوكي)، المنتجة لورا مام، الكاتبة كايلا روميرو.

قائمة المشاريع المختارة من المملكة العربية السعودية:

- THE LAST DAY OF MRS. AMIRA'S STAY، للمخرج والكاتب رامي الزاير، المنتج أمجد أبو العلا.

- UNBRAIDED، للمخرجة والكاتبة رزان الصغير، المنتجة شايستا إشاكالي روشان.

- FIRST FUNERAL DAY، للمخرج والكاتب نواف الحوشان، المنتج أنس سفيان.