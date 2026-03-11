فرقة «أعز الناس» تحيي الليلة الحادية عشرة لـ «هل هلالك 10»

شهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بأرض دار أوبرا القاهرة مساء أمس الثلاثاء فعاليات الليلة الحادية عشرة لبرنامج "هل هلالك 10"، الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي.

أحيت الليلة فرقة «أعز الناس» بقيادة الدكتور سامح عبد العزيز، وقدّم نجوم الفرقة باقة من أشهر الأغاني التي تنوعت بين الوطني والعاطفي والتراثي، والتي حازت على إعجاب الجمهور وتفاعله.

وتغنت الفرقة بمجموعة من الأغاني منها: «تم البدر بدري»، «أحكي يا شهر زاد»، «حرمت أحبك»، «بنت أكابر»، «حلوه يا بلدي»، «سيدي وصالك»، «عيناك ليالي صيفية»، «العتبة جزاز»، «يا ليلة ما جانى الغالي»، «عشق البنات»، «مبيسألش عليا أبدا»، «علموني عنيك»، «مظلوم»، «جيت على بالي»، و«ميدلي لأشهر أغاني نجاة» وغيرها.

يفتتح البرنامج يوميًا في الثامنة مساءً، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، أيقونة مسرح العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، ويُعرض طوال فترة البرنامج.

اهتمامًا بتنمية مهارات الطفل الفنية وقدراته الإبداعية، يقدم برنامج "هل هلالك" ركن الطفل، الذي يتضمن ورشًا فنية للأطفال لمختلف الأعمار تحت إشراف الفنانة سها كحيل، يوميًا طوال فترة إقامة البرنامج.

ويُقدم برنامج "هل هلالك" هذا العام مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية يمكن لجميع أفراد الأسرة المصرية الاستمتاع بها، لمدة 14 ليلة عرض متتالية، حيث تستمر فعاليات البرنامج حتى يوم الجمعة 23 رمضان، الموافق 13 مارس الجاري.