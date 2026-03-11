مصدر مخابراتي غربي لـ سي إن إن: روسيا تقدم لإيران نصائح محددة حول تكتيكات الدرونز

قال مسئول مخابراتي غربي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن روسيا تساعد إيران على تطوير تكتيكات متقدمة لاستخدام الطائرات بدون طيار (درونز)، مستفيدة من خبرتها في الحرب في أوكرانيا، وذلك لاستهداف الولايات المتحدة ودول الخليج في الشرق الأوسط.

وأوضح المسئول أن طائرات "شاهد"، التي صممتها إيران وتنتجها موسكو بكميات كبيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حققت نجاحا غير متوقع في اختراق أنظمة الدفاع الجوي في دول الخليج.

وحتى الآن كانت مشاركة روسيا للمعلومات المخابراتية مع إيران توصف بأنها مساعدة عامة في تحديد الأهداف، لكن تقديم نصائح تكتيكية محددة يمثل مستوى جديدا من الدعم.

وقال المسئول الغربي لسي إن إن: "ما كان دعما عاما في السابق أصبح الآن أكثر إثارة للقلق، بما في ذلك استراتيجيات استهداف الدرونز التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا".

ورفض المسئول تحديد طبيعة المساعدة التكتيكية بدقة، لكن روسيا استخدمت طائرات "شاهد" في هجمات على أوكرانيا على شكل موجات، حيث تطير عدة طائرات معا وتغير مسارها باستمرار لتفادي أنظمة الدفاع الجوي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "روسيا بدأت دعم النظام الإيراني بالدرونز. وستساعده بالتأكيد في مجال الصواريخ، كما تساعده أيضا في الدفاع الجوي"، وفق قوله.

وأضاف زيلينسكي أن كييف أرسلت خبراء في اعتراض الدرونز إلى منطقة الخليج لنقل الخبرة الأوكرانية في التصدي لطائرات "شاهد" منخفضة التكلفة نسبيا، التي قد يصل سعر الواحدة منها إلى نحو 30 ألف دولار.

وطورت أوكرانيا طائرات اعتراضية صغيرة يبلغ سعر الواحدة منها نحو 5 آلاف دولار ويمكن إنتاجها بسرعة.

وفيما يتعلق بالتهديد الأوسع في منطقة الخليج، قال المسئول إن هناك "قلقا كبيرا" من استخدام إيران للألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى الطائرات البحرية بدون طيار والهجمات منخفضة التقنية باستخدام قوارب الصيد التقليدية المعروفة باسم "الداو".