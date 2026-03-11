سعد الحريري: لبنان أنهكته حروب إيران بالوكالة

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الأربعاء، إن بلاده أنهكتها "حروب إيران بالوكالة"، محذرا من الزج بها في "حرب مدمرة".

وأضاف الحريري في بيان، أن لبنان "زُج في حرب مدمرة أدت إلى سقوط ضحايا وتدمير ما تبقى من بنيته التحتية".

وأشار إلى أن البلاد "أنهكتها الحروب بالوكالة التي خاضتها إيران على أرضه"، في إشارة إلى "حزب الله" حليف إيران.

وللحريري مواقف مناهضة لسياسة "حزب الله"، حيث أعلن في بيان أواخر فبراير الماضي، رفضه الزج ببلاده في "أتون الحروب وتصفية الحسابات"، تزامنا مع بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والخشية حينها، من تدخل "حزب الله" إلى جانب إلى إيران.

وفي 2 مارس الجاري، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان، وذلك ضمن توسيع رقعة الحرب التي تشنها على إيران بشراكة أمريكية.

وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في استشهاد 570 شخصا، وإصابة 1444، ونزوح أكثر من 759 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء.

في السياق، قال الحريري في بيان اليوم، إن "الإمارات تلقت النسبة الأكبر من الصواريخ والمسيّرات".

وأضاف متسائلا: "كيف يمكن اعتبار محيط متحف اللوفر في (العاصمة الإماراتية) أبوظبي ومطارها أهدافا عسكرية أو فروعا إقليمية للبنتاجون؟".

الحريري قال إن السعودية "بذلت جهودا لتخفيف التوتر مع طهران، وما زالت منشآتها النفطية ومرافقها المدنية هدفا للصواريخ والمسيّرات الإيرانية".

وتابع متسائلا: "كيف أصبح مبنى الضمان الاجتماعي في الكويت وفنادق البحرين حاملات طائرات لواشنطن؟"، مضيفاً أن قطر وسلطنة عمان "لعبتا في السابق أدوارا دبلوماسية، ولهما مواقف داعمة للحوار مع إيران".

واعتبر الحريري هجمات إيران تمثل "عداءً عميقا لدى حكام طهران تجاه جوارهم العربي عموماً، ودول الخليج خصوصاً".

كما شدد على أن "إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه تركيا وأذربيجان وقبرص يعكس سلوكاً عدائيا خطيرا تجاه الجوار".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض 8 دول عربية، هي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات في إطار رد طهران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ اليوم نفسه، هجوما على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب أيضا بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.