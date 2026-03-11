استشهاد فلسطيني وإصابة 5 بغارة إسرائيلية غربي مدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على بسطة لبيع أدوات منزلية، غربي مدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي مراسل الأناضول، بـ "وصول شهيد و5 مصابين إلى مستشفى الشفاء جراء قصف مسيرة إسرائيلية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".
ونقل المراسل عن شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا بشكل مباشر تجاه بسطة لبيع الأدوات المنزلية غربي مدينة غزة، ما تسبب بسقوط شهيد وإصابة 5 آخرين.
يأتي ذلك، ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات يومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر منذ سريانه وحتى الثلاثاء، عن استشهاد 649 فلسطينيا وإصابة 1730 آخرين.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.