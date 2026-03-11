الحرس الثوري يقر باستهداف سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية في مضيق هرمز

أقر الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، باستهداف سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية في مضيق هرمز.

وقال في بيان، إنه استهدف السفينة «إكسبريس روم» المملوكة لـ«إسرائيل»، والتي ترفع العلم الليبيري، بقذائف إيرانية صباح اليوم، بعد تجاهلها تحذيرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى استهداف سفينة الحاويات «مايوري ناري» قبل ساعات قليلة بقذائف إيرانية، بعد تجاهلها تحذيرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وإصرارها على المرور عبر مضيق هرمز «بشكل غير قانوني».

وفي وقت سابق، أفادت هيئة النقل البحري البريطانية (UKMTO) بأن سفينة شحن ثالثة تعرضت لهجوم بـ«مقذوف مجهول» صباح اليوم قرب مضيق هرمز، الذي أصبح محورا رئيسيا في الصراع مع إيران.

ووقعت الضربة الأخيرة على بعد 50 ميلا بحريا شمال غرب دبي، بينما اشتعلت النيران في سفينة ثانية قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية (13 ميلا بحريا)، وجرى إجلاء طواقمها بسلام دون تسجيل أضرار بيئية أو إصابات.

كما أبلغت سفينة أخرى عن أضرار تعرضت لها قبالة سواحل الإمارات، ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بدء الحرب إلى 13 سفينة، وفق إشعار استشاري من منظمة التجارة البحرية البريطانية.