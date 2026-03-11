الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الاثنين، صد مزيد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل على المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في بيان، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.





وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة النفطي.

وسبق أن أدانت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الاعتداءات الإيرانية على المملكة والدول الخليجية، مؤكدة أن تلك الهجمات "لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال"، وأن المملكة تحتفظ بالحق الكامل في ردع العدوان.

وقال البيان: "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان"، بحسب ما أوردت وكالة "واس" السعودية للأنباء.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية أن "مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية، لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي".