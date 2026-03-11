اليابان تحيي ذكرى مرور 15 عاما على الزلزال المدمر الذي أدى لوقوع كارثة فوكوشيما النووية

أحيت اليابان اليوم الأربعاء ذكرى مرور 15 عاما منذ وقوع زلزال مدمر وموجات مد عاتية (تسونامي) في شمال شرق البلاد، مما أسفر عن وقوع أسوأ كارثة نووية في العالم منذ أزمة تشرنوبل عام 1986.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وقوع زلزال بقوة 0ر9 درجات على مقياس ريختر وموجات تسونامي التي أعقبته وانهيار محطة فوكوشيما النووية أدى لوفاة ما لا يقل عن 22 ألف شخص. ومازالت تواجه الشركة المشغلة للمحطة صعوبات لتفكيك المنشآت المتضررة بحلول 2051.

وكانت الحكومة المركزية قد توقفت عن إقامة مراسم تأبين في طوكيو في عام 2022، ولكن من المقرر أن تحضر رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي مراسم تقيمها مقاطعة فوكوشيما.

وقدرت وكالة الشرطة الوطنية حصيلة ضحايا الكوارث الثلاثة بـ15901 شخص، في حين مازال هناك 2519 شخصا في عداد المفقودين حتى نهاية فبراير الماضي، معظمهم في محافظات مياجي وفوكوشيما وإيواته.