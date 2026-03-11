نواب باراجواي يوافقون على اتفاقية دفاع تتيح زيادة التواجد العسكري الأمريكي

وافق مجلس النواب في باراجواي اليوم الثلاثاء على اتفاقية دفاع تسمح بوجود مؤقت لعسكريين وموظفين مدنيين أمريكيين داخل حدود البلاد، وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه انتصار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سعت إلى تعزيز تواجدها في أمريكا اللاتينية.

ووافقت أغلبية كبيرة من النواب على اتفاقية وضع القوات، وهي الآن بانتظار توقيع الرئيس سانتياجو بينيا لتدخل حيز التنفيذ. ويعد بينيا أحد أقرب حلفاء ترامب في المنطقة، ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

وتم الموافقة على الاتفاق بأغلبية53 صوتا مؤيدا مقابل ثمانية أصوات معارضة، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت، من أصل 80 نائبا في المجلس، ولم يحضر 15 نائبا عن جلسة التصويت.