رئيسة البرلمان الألماني تصل كييف في أول زيارة لها لأوكرانيا

وصلت رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاج)، يوليا كلوكنر، اليوم الأربعاء إلى كييف في أول زيارة لها لأوكرانيا.

وتسعى السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى نقل تضامن ألمانيا إلى البرلمان الأوكراني في العام الخامس من الحرب الروسية، كما تعتزم الاطلاع على التحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة والدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وكان في استقبال كلوكنر على رصيف محطة القطار في العاصمة الأوكرانية رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن الرحلة التي تمت بقطار ليلي لأسباب أمنية. ومن المتوقع أن تلقي كلوكنر كلمة في البرلمان الأوكراني "فيرخوفنا رادا" لتصبح أول ممثلة لألمانيا تفعل ذلك. كما من المقرر أيضا أن تعقد محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



