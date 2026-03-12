الشرطة الأمريكية: نتعامل مع تقرير حول إطلاق نار في معبد يهودي بميشيجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استجابت الشرطة الأمريكية لتقرير عن "مطلق نار نشط" في معبد يهودي خارج ديترويت في ولاية ميشيجان، حيث ارتفعت أعمدة الدخان من سطح المبنى.

وذكرت قناة "دبليو دي أي في - تي في" أن شاحنة اقتحمت كنيس(معبد) "تمبل إسرائيل" في بلدة ويست بلومفيلد، ميشيجان، اليوم الخميس. وتُظهر لقطات من الموقع عشرات سيارات للشرطة تُحيط بالمبنى.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، إن عناصر المكتب متواجدون في موقع حادث "دهس محتمل بواسطة سيارة وحالة لمطلق نار نشط" في المعبد اليهودي.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة أوكلاند كونتي بأن السلطات تخلي المبنى.

وركض نحو اثني عشر من أولياء الأمور لاستعادة أطفالهم من مركز تعليم للطفولة المبكرة داخل المبنى بعد الحصول على موافقة من الشرطة.

وتم إغلاق منطقة مدارس ويست بلومفيلد.

ويصف معبد "تمبل إسرائيل" نفسه بأنه أكبر معبد إصلاحي في البلاد، ويضم 12 ألف عضو، وفقا لموقعه الإلكتروني.

ويضم المعبد مركزا لتعليم الطفولة المبكرة ويوفر برامج تعليمية للعائلات والبالغين.

ونصح الاتحاد اليهودي في ديترويت جميع المنظمات اليهودية في المنطقة "باتباع بروتوكول الإغلاق أي – لا يدخل أحد المبنى ولا يخرج منه."