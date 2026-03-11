حريق حافلة في سويسرا يودي بحياة 6 أشخاص

قالت الشرطة يوم الثلاثاء إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة بعد اندلاع حريق في حافلة بمدينة تقع غرب العاصمة السويسرية.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريدريك بابو في فريبورج، إن ما وصفه بـ "عمل طوعي" غير محدد قد يكون سبب الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء في مدينة كيرتزرز/ نحو 25 كيلومترا غرب برن/، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتدار حافلة النقل العام هذه من قبل "بوست باص"، المرتبطة بالخدمة البريدية الوطنية. وأظهرت صور من الموقع نشرتها وسائل إعلام سويسرية اللهب يلتهم الحافلة بالكامل.

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان: "بعد وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، لاحظت أن المركبة كانت محاطة بالنيران بالكامل".



وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة وقد اشتعلت فيها النيران، مع تصاعد عمود كثيف من الدخان إلى السماء.